WTA-Turnier : Görges in Katar weiter - Witthöft schlägt Maria

Die deutschen Tennisspielerinnen Julia Görges und Carina Witthöft haben beim WTA-Turnier in Doha ihre Auftaktspiele gewonnen.

von dpa

13. Februar 2018, 19:11 Uhr

Görges besiegte am Dienstag die Tschechin Lucie Safaova in 1:12 Stunden mit 6:1, 7:5. In der nächsten Runde spielt die Weltranglisten-Zehnte gegen die Tschechin Barbora Strycova. Witthöft behielt im deutschen Duell gegen Tatjana Maria mit 6:3, 6:0 klar die Oberhand. Sie trifft nun auf die Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki.

Ebenfalls noch im Rennen bei der mit 3,17 Millionen Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung in Katars Hauptstadt ist Angelique Kerber, die in der ersten Runde eine Wildcard hatte. Kerber, derzeit Nummer neun der Weltrangliste, bestreitet ihr erste Spiel am 14. Februar gegen die Australierin Samantha Stosur.