6:1, 7:6 gegen Rybarikova : Görges startet mit Sieg in B-WM der Tennis-Damen

Deutschlands derzeit beste Tennisspielerin Julia Görges ist optimal in die B-WM in China gestartet. Die Weltranglisten-18. aus Bad Oldesloe siegte in Zhuhai 6:1, 7:6 (7:5) gegen die Slowakin Magdalena Rybarikova.