Tennis-WTA-Turnier : Görges und Siegemund in Linz im Achtelfinale

Julia Görges und Laura Siegemund haben beim Tennis-Turnier in Linz das Achtelfinale erreicht. Im ersten Spiel mit Fed-Cup-Teamchef Jens Gerlach als Interimstrainer gewann Görges am Dienstag gegen die Russin Margarita Gasparjan 6:4, 6:2.

von dpa

08. Oktober 2019, 17:14 Uhr

Im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale kommt es nun zu einem deutschen Duell mit Andrea Petkovic. Die 32 Jahre alte Darmstädterin hatte sich bereits am Montag gegen die Schweizerin Jil Teichmann durchgesetzt.

Siegemund rang die Französin Fiona Ferro mit 6:2, 5:7, 7:5 nieder. Siegemund hatte bereits im zweiten Satz beim Stand von 5:4 drei Matchbälle, gab den Durchgang aber doch noch ab. Im dritten Abschnitt wehrte sie zwei Matchbälle der Französin ab, ehe sie nach fast genau drei Stunden den Sieg perfekt machte.

Görges wird nach der Trennung von ihrem Trainer Sebastian Sachs und Physiotherapeut Florian Zitzelsberger bei den WTA-Turnieren in Linz und in Luxemburg von Gerlach betreut. Die 30-Jährige aus Bad Oldesloe war zuletzt beim Turnier in Peking in der ersten Runde ausgeschieden. In der Weltrangliste liegt die deutsche Nummer zwei auf Position 27.

Im Achtelfinale steht auch die Amerikanerin Coco Gauff. Die 15-Jährige setzte sich gegen Stefanie Vögele aus der Schweiz mit 6:3, 7:6 (7:3) durch. Die große amerikanische Tennis-Hoffnung war eigentlich in der Qualifikation an der Deutschen Tamara Korpatsch gescheitert, rückte dann aber als sogennannter Lucky Loser ins Hauptfeld nach und nutzte ihre Chance.