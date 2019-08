US Open : Gutes Los für Zverev - Unangenehme Gegnerin für Kerber

Alexander Zverev hat bei der Auslosung der US Open ein gutes Los erwischt. Der Weltranglisten-Sechste bekommt es beim am Montag beginnenden letzten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison mit dem Weltranglisten-40. Radu Albot aus der Republik Moldau zu tun.

von dpa

22. August 2019, 19:04 Uhr

Angelique Kerber erwischte in New York dagegen zunächst eine unangenehme Gegnerin. Die bis auf Platz 14 abgerutschte Kielerin trifft zum Auftakt auf Kristina Mladenovic. Die Französin hatte zwar auch schon bessere Zeiten, dennoch hätte es leichter für Kerber kommen können. Julia Görges spielt in der ersten Runde gegen die Russin Natalja Wichljanzewa.