Tennis-Routinier : Haas unsicher über genauen Termin für Karriereende

«Es gibt kein Turnier, von dem ich weiß, das wird das letzte sein. Da bin ich genauso gespannt», sagte der 39-Jährige in Stuttgart. «Mein Körper macht teilweise, was er will. Solange ich aber keine wirklich große Verletzung habe und ich mich körperlich fit halte, möchte ich so lange wie möglich das Jahr zu Ende spielen.» Die ehemalige Nummer zwei der Welt hatte angekündigt, 2017 aufhören zu wollen.

In der kommenden Woche tritt der 15-malige ATP-Turniersieger ein letztes Mal beim MercedesCup in Stuttgart an. Für Dienstag ist sein erster Auftritt bei der Rasen-Veranstaltung vorgesehen.

Im Anschluss hat Haas in Deutschland noch Teilnahmen im westfälischen Halle und in seiner Heimat Hamburg geplant. «Es kommt auch darauf an, wie mein Ranking ist und ob mir das eine oder andere Turnier noch die Möglichkeit gibt, mit einer Wildcard zu spielen», sagte Haas, der derzeit in der Weltrangliste auf Platz 307 geführt wird, mit Blick auf sein Karriereende.

Zum Jahresbeginn hatte der Familienvater bei den Australian Open sein Comeback auf der Tennis-Tour nach über einem Jahr Zwangspause gegeben. «Es gibt Tage, an denen ich aufwache und mich kaum bewegen kann», räumte Haas ein und fügte an: «Im Moment läuft es ganz gut, auch die Schulter hält ganz gut. Es gibt keine großen Beschwerden.»

08.Jun.2017