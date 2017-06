6:1, 6:1 gegen Navarro : Halep erreicht bei den French Open locker das Viertelfinale

vergrößern 1 von 1 Foto: Petr David Josek 1 von 1

Halep, die im Falle des Titels in der französischen Hauptstadt Angelique Kerber auf Platz eins der Tennis-Weltrangliste ablösen könnte, benötigte gerade einmal eine Stunde für ihren Erfolg. Halep hatte in Paris 2014 das Endspiel erreicht, damals aber gegen die dieses Mal fehlende Maria Scharapowa verloren. «Ich denke, das war mein bestes Spiel hier in diesem Jahr», sagte Halep nach ihrem Erfolg zufrieden.

Im Viertelfinale trifft Halep auf Elina Switolina. Die Ukrainerin setzte sich gegen die Qualifikantin Petra Martic aus Kroatien mit 4:6, 6:3, 7:5 durch. Dabei machte Switolina im dritten Satz einen 2:5-Rückstand wett.

von dpa

erstellt am 05.Jun.2017 | 13:25 Uhr