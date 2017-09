US Open : Hingis/Murray gewinnen Mixed-Titel bei US Open

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Klaunzer 1 von 1

von dpa

erstellt am 09.Sep.2017 | 19:49 Uhr

Das Tennis-Duo setzte sich im Endspiel in New York gegen Hao-Ching Chan und Michael Venus im Match-Tiebreak mit 6:1, 4:6, 10:8 durch und teilt sich eine Siegprämie von 150 000 Dollar. Hingis war in Wimbledon erstmals mit dem Briten Murray, dem Bruder des ehemaligen Weltranglisten-Ersten Andy Murray, zusammen angetreten.

Die 36-Jährige steht am Sonntag gemeinsam mit Yung-Jan Chan aus Taiwan auch im Doppel-Finale und trifft dort auf die beiden Tschechinnen Lucie Hradecka und Katerina Siniakova. Die taiwanesich-neuseeeländische Kombination Hao-Ching Chan/Michael Venus erreichte beim ersten gemeinsamen Grand-Slam-Turnier auf Anhieb das Finale.

