Hopman Cup : Kerber bringt DTB-Team gegen Australien in Führung

05.Jan.2018

Damit gewann Kerber auch ihr drittes Einzel in dieser Woche. Anschließend stehen sich der Hamburger Alexander Zverev und Thanasi Kokkinakis gegenüber, zum Abschluss folgt das Mixed.

Kerber und Zverev hatten Belgien zum Auftakt 2:1 bezwungen und danach Kanada beim 3:0 keine Chance gelassen. Die Belgier wahrten am Freitag zunächst ihre kleine Finalchance mit dem 2:1 gegen Kanada. Bereits am Donnerstag hatte die Schweiz mit Roger Federer und Belinda Bencic als Sieger der anderen Gruppe das Finale an diesem Samstag erreicht.