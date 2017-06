Grand-Slam-Turnier : Kerber führt Wimbledon-Setzliste an

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Die 28 Jahre alte Vorjahresfinalistin aus Kiel führt entsprechend des WTA-Rankings die am Mittwoch veröffentlichte Setzliste vor der Rumänin Simona Halep und der Tschechin Karolina Pliskova an.

Die schwangere Titelverteidigerin Serena Williams aus den USA ist in diesem Jahr bei dem Rasen-Klassiker in London nicht am Start. Das Turnier in Wimbledon beginnt am kommenden Montag.

Der Hamburger Alexander Zverev wurde an Rang zehn eingestuft, zwei Plätze besser als seine Weltranglistenposition. Mischa Zverev wird an Platz 28 geführt. Top-gesetzt ist Vorjahressieger Andy Murray, gefolgt von Novak Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal.

Bei den Herren werden in Wimbledon - abgesehen vom ATP-Ranking - auch Ergebnisse bei Rasenturnieren der jüngeren Vergangenheit in die Einstufung einbezogen. Daher rückte Alexander Zverev als Ranglisten-Zwölfter an Position zehn vor. Der siebenmalige Wimbledon-Champion Federer ist Fünfter und an drei gesetzt.

