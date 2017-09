Nach Halbfinal-Einzug in Tokio : Kerber klettert in Tennis-Weltrangliste nach oben

vergrößern 1 von 1 Foto: Koji Sasahara 1 von 1

Die 29-Jährige aus Kiel war erst vor zwei Wochen nach ihrem Erstrunden-Aus als Titelverteidigerin bei den US Open aus den Top Ten gefallen. Zweitbeste Deutsche ist weiter Julia Görges aus Bad Oldesloe auf Position 27. Nummer eins bleibt die spanische Wimbledonsiegerin Garbiñe Muguruza vor Simona Halep aus Rumänien.

In der für die Qualifikation zur WTA-WM Ende Oktober maßgeblichen Jahreswertung schob sich Kerber von Rang 18 auf 17. Nur die besten acht Spielerinnen der Saison reisen zur WTA-WM nach Singapur.

Bei den Herren kletterte der Münchner Peter Gojowczyk nach seinem ersten Turniersieg um 29 Plätze von Position 95 auf 66. Der 28 Jahre alte Münchner hatte am Sonntag in Metz seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Bester Deutscher ist der Hamburger Alexander Zverev als Vierter hinter dem Spitzenreiter Rafael Nadal, Roger Federer und Andy Murray. In der Jahreswertung, dem sogenannten Race to London, ist Zverev Dritter. Der 20-Jährige hat beste Aussichten auf die ATP-WM vom 12. bis 19. November in der britischen Hauptstadt.

