WTA-Turnier : Kerber und Barthel erreichen zweite Runde in Peking

vergrößern 1 von 1 Foto: Koji Sasahara 1 von 1

von dpa

erstellt am 30.Sep.2017 | 12:15 Uhr

Die 29-Jährige Kerber besiegte am Samstag die Japanerin Naomi Osaka 6:2, 7:5 und nahm damit noch einmal Revanche für die bittere Niederlage bei den US Open. Schon in der Vorwoche hatte sich die Kielerin beim Turnier in Tokio gegen Osaka durchgesetzt und anschließend das Halbfinale erreicht.

Barthel (Neumünster) siegte zum Auftakt gegen die Rumänin Sorana Cirstea 7:6 (7:4), 6:1. Siege in der Qualifikation holten Andrea Petkovic (Darmstadt) und Carina Witthöft (Hamburg). Petkovic bezwang die Spanierin Sara Sorribes Tormo 6:0, 6:4, Witthöft setzte sich mit 6:4, 6:1 gegen Ons Jabeur aus Tunesien durch.

In der nächsten Runde trifft Kerber auf die Siegerin der Begegnung zwischen Alizé Cornet (Frankreich) und der Chinesin Wang Yafan. Barthel könnte es mit US-Open-Siegerin Sloane Stephens aus den USA zu tun bekommen.

Spielplan