4:6, 6:3, 3:6 gegen Sevastova : Knappe Finalniederlage für Julia Görges auf Mallorca

Die 28-Jährige aus Bad Oldesloe musste sich in Calviá nach 2:14 Stunden geschlagen geben. Dennoch reist Görges mit viel Selbstvertrauen zum Rasen-Klassiker in Wimbledon. Das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 3. Juli.

von dpa

erstellt am 25.Jun.2017 | 19:48 Uhr