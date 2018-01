Grand Slam in Melbourne : Kohlschreiber nach Fünf-Satz-Niederlage ausgeschieden

vergrößern 1 von 1 Foto: Adam Hunger 1 von 1

von dpa

erstellt am 15.Jan.2018 | 07:19 Uhr

Kohlschreiber war bei dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne an Nummer 27 gesetzt und schied bei seinem 13. Australian-Open-Start erst zum zweiten Mal nach 2016 schon in Runde eins aus. Nach 2:39 Stunden stand die Niederlage gegen die Nummer 168 der Tennis-Welt fest.