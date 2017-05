Fünf Monate Zwangspause : Kvitova kehrt nach Messerattacke bei French Open zurück

vergrößern 1 von 1 Foto: Christophe Ena 1 von 1

Die Weltranglisten-16. aus Tschechien trifft bei dem am Sonntag beginnenden Grand-Slam-Turnier in der ersten Runde auf Julia Boserup aus den USA. «Niemand konnte damit rechnen, dass ich hier sein werde», sagte die 27-Jährige laut der Agentur CTK in Paris. «Ich bin begeistert, ein Traum geht in Erfüllung».

Die Tennisspielerin war bei einer Messerattacke eines Einbrechers im vergangenen Dezember schwer an ihrer linken Schlaghand verletzt worden. Sie habe eine schwierige Zeit hinter sich und ihre Hand sei «noch nicht zu hundert Prozent» wie vorher, sagte Kvitova.

von dpa

erstellt am 26.Mai.2017 | 16:22 Uhr