Nach Knie-OP : Längere Pause für Tennisspielerin Andrea Petkovic

Tennisspielerin Andrea Petkovic muss länger pausieren als bislang gedacht. Die 32-Jährige musste sich einer Operation am linken Knie unterziehen, nachdem die Schmerzen dort ohne Eingriff nicht verschwunden waren.

von dpa

08. Februar 2020, 15:46 Uhr

In einer Videobotschaft auf Instagram verkündete Petkovic nun, dass sie bis zu zwei Monate ausfallen werde. Wegen der Probleme am Knie hatte sie bereits auf die Australian Open in Melbourne verzichtet. Im Training habe sie sich dann am Montag erneut verletzt, erklärte Petkovic. Der Eingriff in Augsburg sei gut verlaufen. Die einstige Top-Ten-Spielerin hat seit Oktober 2019 keine Partie mehr bestritten und inzwischen mehrmals für das ZDF moderiert.