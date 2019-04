Fed Cup : Lettisches Damen-Team gegen Deutschland ohne Sevastova

Lettlands Tennis-Damen müssen im Fed-Cup-Duell mit Deutschland am kommenden Wochenende auf ihre Spitzenspielerin Anastasija Sevastova verzichten.

von dpa

15. April 2019, 18:40 Uhr

Die Nummer 13 der Welt muss wegen Rückenproblemen für die Partie am 19. und 20. April in Riga passen, bei der die deutschen Tennis-Damen um den Verbleib in der Weltgruppe kämpfen. Dies teilte der lettische Teamchef Adrians Zguns am Montag in Riga mit.

«Es tut mir sehr leid, dass ich Lettland diese Woche nicht helfen kann. Nach den letzten Fed-Cup-Spielen, in denen ich gerne in der lettischen Mannschaft gespielt habe, ist dies eine sehr schwierige Entscheidung für mich», wird Sevastova in der Mitteilung des Tennisverbandes zitiert. Nach Angaben von Zguns habe Lettlands Nr. 1 bis zuletzt versucht, für die Partie in der Arena Riga fit zu werden.

Zum lettischen Team gehören nun die ehemalige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko, Diana Marcinkevica, Daniela Vismane und Patricia Spacka. Für Deutschland werden Wimbledonsiegerin Angelique Kerber und Julia Görges sowie Andrea Petkovic und Doppel-Spezialistin Anna-Lena Grönefeld antreten.