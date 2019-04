Tennis-WTA-Turnier : Lottner in Lugano ausgeschieden

Die deutsche Tennisspielerin Antonia Lottner ist im Achtelfinale des WTA-Turniers in Lugano ausgeschieden.

von dpa

11. April 2019, 20:40 Uhr

Die 22-jährige Stuttgarterin verlor in 1:16 Stunden gegen die Tschechin Kristyna Pliskova, die Zwillingsschwester der Spitzenspielerin Karolina Pliskova, 2:6, 4:6. In der ersten Runde hatte die Qualifikantin Lottner überraschend die Schweizerin Belina Bencic aus dem Wettbewerb geworfen. Das Sandplatzturnier in Lugano ist mit 250.000 Dollar dotiert.