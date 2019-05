French Open : Marterer nach Niederlage gegen Tsitsipas raus

Maximilian Marterer hat bei den French Open eine Überraschung gegen den Weltranglisten-Sechsten Stefanos Tsitsipas klar verpasst.

von dpa

26. Mai 2019, 14:50 Uhr

Der 23 Jahre alte Tennisprofi aus Nürnberg verlor gegen den griechischen Shootingstar mit 2:6, 2:6, 6:7 (4:7) und schied damit als erster der deutschen Tennis-Herren aus. Im Vorjahr hatte Marterer noch das Achtelfinale der French Open erreicht. Insgesamt hatten bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris diesmal elf Spieler den Einzug in das Hauptfeld geschafft. Bei den Damen war zuvor Wimbledonsiegerin Angelique Kerber schon in Runde eins gescheitert.