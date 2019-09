Englands Tennis-Ass : Murray in Shanghai mit Wildcard am Start

Der frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Andy Murray hat für das Masters-Series-Turnier in Shanghai eine Wildcard erhalten. Das teilten die Organisatoren der Hartplatz-Veranstaltung vom 6. bis 13. Oktober mit.

von dpa

12. September 2019, 12:01 Uhr

Der 32 Jahre alte Schotte hat das Turnier in China dreimal (2010, 2011, 2016) gewonnen. Nach seiner Hüftoperation arbeitet der dreimalige Grand-Slam-Champion aktuell weiter an seinem Comeback im Einzel. Neben Einsätzen im Doppel bestritt er seit seiner Rückkehr drei Turniere als Einzelspieler. In Cincinnati und Winston-Salem schied er in der ersten Runde aus, beim Challenger-Turnier auf Mallorca erreichte er zuletzt das Achtelfinale. In der Weltrangliste liegt er auf Rang 415.