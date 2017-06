Tennis-Weltrangliste : Nadal nach 10. Paris-Titel wieder Nummer zwei

vergrößern 1 von 1 Foto: Michel Euler 1 von 1

Vor Nadal liegt in dem Ranking nur noch der Brite Andy Murray, der in Paris im Halbfinale an Nadals Finalgegner Stan Wawrinka gescheitert war. Nadal hatte sich im Endspiel der French Open gegen Wawrinka klar in drei Sätzen durchgesetzt und damit als erster Spieler seit Einführung des Profitennis ein und und dasselbe Grand-Slam-Turnier zum zehnten Mal gewonnen.

Novak Djokovic büßte dagegen zwei Ränge ein und belegt nur noch Platz vier. Sc schlecht war der Serbe, der in Paris als Titelverteidiger bereits im Viertelfinale am Österreicher Dominic Thiem gescheitert war, zuletzt im Oktober 2009 platziert. Deutschlands Tennis-Hoffnung Alexander Zverev bleibt Zehnter, obwohl er im Stade Roland Garros bereits in der ersten Runde ausgeschieden war.

Bei den Damen führt nach wie vor Angelique Kerber das Ranking an, auch wenn die Kielerin in Paris ebenfalls bereits in der ersten Runde gescheitert war. French-Open-Finalistin Simona Halep verbesserte sich um zwei Plätze auf Rang zwei, die Überraschungssiegerin Jelena Ostapenko machte 35 Ränge gut und ist nun Zwölfte.

ATP-Rangliste

WTA-Rangliste

von dpa

erstellt am 12.Jun.2017 | 09:22 Uhr