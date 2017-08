Verletzung am Handgelenk : Nächste US-Open-Absage: Auch Raonic fehlt in New York

vergrößern 1 von 1 Foto: Paul Chiasson 1 von 1

Der 26 Jahre alte Tennisprofi aus Kanada könne wegen einer Verletzung am Handgelenk nicht beim vierten und letzten Grand-Slam-Turnier der Saison starten, teilten die Veranstalter mit.

«Ich habe alles in meiner Macht Stehende versucht, die Verletzung rechtzeitig auszukurieren, aber mir bleibt keine andere Möglichkeit, als abzusagen», sagte Raonic. Zuvor hatten der Weltranglisten-Vierte und Titelverteidiger Stan Wawrinka (Schweiz), Novak Djokovic (Serbien/5.) und Kei Nishikori (Japan/10.) ihren Verzicht erklären müssen. Alle drei haben ihre Saison bereits beendet.

Raonic liegt in der Weltrangliste aktuell auf Platz elf. Die US Open beginnen am kommenden Montag in New York.

erstellt am 24.Aug.2017 | 08:15 Uhr