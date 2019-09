WTA-Turnier : Osaka siegt in Osaka: Japanerin gewinnt Heimspiel

Die Japanerin Naomi Osaka hat ihr Heimspiel in Osaka gewonnen. Die zweimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin setzte sich im Finale der WTA-Veranstaltung gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa klar mit 6:2, 6:3 durch und feierte damit eine perfekte Woche in ihrer Geburtsstadt.

von dpa

22. September 2019, 10:35 Uhr

Pawljutschenkowa hatte im Halbfinale Angelique Kerber mit 6:3, 6:3 bezwungen. Damit verpasste die deutsche Nummer eins ihre zweite Final-Teilnahme in diesem Jahr deutlich.

Für Kerber, die bei den Turnieren in Asien von Interimscoach Dirk Dier betreut wird, geht es nun weiter nach Wuhan. In China trifft die ehemalige Weltranglisten-Erste in der ersten Runde auf Monica Puig. Gegen die Weltranglisten-69. aus Puerto Rico hatte Kerber im Olympia-Finale von Rio verloren. Die Darmstädterin Andrea Petkovic verpasste in Wuhan den Sprung ins Hauptfeld.