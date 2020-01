Australian Open : Qualifikant Gojowczyk steht in Runde zwei

Tennisprofi Peter Gojowczyk hat das Duell zweier Qualifikanten für sich entschieden und bei den Australian Open den Einzug in die zweite Runde geschafft.

von dpa

21. Januar 2020, 10:51 Uhr

Der 30 Jahre alte Münchner kam in Melbourne dank eines 7:6 (7:1), 6:3, 4:6, 6:0 gegen den US-Amerikaner Christopher Eubanks weiter. Gojowczyk trifft nun am Donnerstag als Außenseiter auf den an Position 27 gesetzten Spanier Pablo Carreno Busta. Zuvor waren Cedrik-Marcel Stebe, Antonia Lottner und Tatjana Maria am zweiten Turniertag ausgeschieden. Laura Siegemund erreichte dagegen die zweite Runde.