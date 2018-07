ATP-Turnier : Qualifikant Masur in Hamburg ausgeschieden

Qualifikant Daniel Masur ist bei den German Open in Hamburg im Achtelfinale ausgeschieden. Der 23 Jahre alte Münchner Tennisprofi musste sich in Hamburg dem an Nummer zwei gesetzten Diego Schwartzman aus Argentinien mit 2:6, 2:6 geschlagen geben.

von dpa

25. Juli 2018, 15:22 Uhr

Bei sehr hohen Temperaturen um die 35 Grad hielt Masur die Partie zwar im zweiten Satz lange Zeit offen, in den entscheidenden Phasen konnte der Außenseiter seine Chancen aber nicht nutzen. Damit ruhen die deutschen Hoffnungen am Rothenbaum nur noch auf Rudolf Molleker. Das 17 Jahre alte Talent aus Oranienburg trifft in seinem Achtelfinale auf Jozef Kovalik aus der Slowakei.