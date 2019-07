Grand-Slam-Turnier : Rafael Nadal im Viertelfinale von Wimbledon

French-Open-Gewinner Rafael Nadal steht erwartungsgemäß im Viertelfinale von Wimbledon.

08. Juli 2019, 19:03 Uhr

Der spanische Tennisprofi setzte sich am Montag beim Rasenturnier in London gegen den Portugiesen Joao Sousa klar mit 6:2, 6:2, 6:2 durch. Der Weltranglisten-Zweite bekommt es im Kampf um den Einzug ins Halbfinale mit dem US-Amerikaner Sam Querrey zu tun. In der Vorschlussrunde könnte es zum Duell zwischen Nadal und dem Schweizer Rekord-Grand-Slam-Sieger Roger Federer kommen.