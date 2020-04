Coronavirus-Pandemie : Saison in der Tennis-Bundesliga abgesagt

Die Tennis-Saison in der Herren-Bundesliga und in den beiden 2. Bundesligen fällt 2020 aus. Der Deutsche Tennis Bund (DTB) sagte die Spiele wegen der Corona-Pandemie ab.

von dpa

09. April 2020, 13:49 Uhr

In der Bundesliga seien insgesamt zehn Mannschaften betroffen, in den 2. Bundesligen Nord und Süd jeweils neun. Saisonstart wäre in der Bundesliga am 5. Juli gewesen, eine Woche später hätten die beiden 2. Bundesligen mit ihrem Spielbetrieb begonnen. Die Spiele in der 1. und 2. Bundesliga der Damen waren schon am 23. März abgesagt worden.