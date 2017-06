Mitteilung via Facebook : Scharapowa sagt wegen Verletzung Wimbledon-Quali ab

vergrößern 1 von 1 Foto: Andrew Medichini 1 von 1

Die russische Starspielerin teilte via Facebook mit, dass sie wegen einer Muskelverletzung weiter pausieren muss. Scharapowa hatte sich die Verletzung Mitte Mai beim Turnier in Rom während ihrer Zweitrunden-Begegnung gegen Mirjana Lucic-Baroni aus Kroatien zugezogen.

Scharapowa hatte erst im April beim Turnier in Stuttgart nach einer 15 Monate langen Doping-Sperre ihr Comeback gegeben. Für die an diesem Wochenende zu Ende gehenden French Open in Paris hatte die wegen der langen Pause in der Weltrangliste weit zurückgefallene ehemalige Nummer eins der Welt keine Wildcard bekommen.

Eigentlich hatte Scharapowa in einer Woche beim Turnier in Birmingham zurückkehren und danach die Qualifikation für Wimbledon spielen wollen. Eine weitere Untersuchung habe aber ergeben, dass ihre Verletzung noch nicht komplett ausgeheilt sei, erklärte die 30-Jährige. «Ich werde weiter an meiner Genesung arbeiten und mein nächstes Turnier wird in Stanford sein», erklärte Scharapowa. Die Hartplatz-Veranstaltung in Kalifornien beginnt am 31. Juli.

Scharapowa bei Facebook

von dpa

erstellt am 11.Jun.2017 | 08:14 Uhr