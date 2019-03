WTA-Turnier : Serena Williams gibt in Indian Wells erkrankt auf

Die langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste Serena Williams hat beim Turnier in Indian Wells erkrankt aufgegeben.

11. März 2019, 08:13 Uhr

Die 37 Jahre alte Amerikanerin lag in ihrem Drittrundenmatch gegen die Spanierin Garbiñe Muguruza 3:6, 0:1 zurück, als sie wegen einer Viruserkrankung nicht mehr weiterspielen konnte. Williams hatte gegen die einstige Wimbledon- und French-Open-Siegerin zunächst 3:0 geführt, danach ging es ihr immer schlechter. «Vor dem Match habe ich mich schon nicht besonders gut gefühlt, dann wurde es mit jeder Sekunde schlimmer», sagte Williams und sprach von extremem Schwindel und enormer Müdigkeit.

Die Chance auf den Einzug in das Achtelfinale in der kalifornischen Wüste hat an diesem Montag ein deutsches Quintett. Angelique Kerber trifft auf die Russin Natalia Wichljanzewa, zwischen Julia Görges und Mona Barthel gibt es ebenso ein deutsches Duell wie zwischen Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff.