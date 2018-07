WTA-Turniere : Serena Williams startet in San José und Montreal

Serena Williams wird in der Vorbereitung auf die US Open in New York sowohl in San José als auch im kanadischen Montreal spielen.

von dpa

25. Juli 2018, 17:24 Uhr

Die 36 Jahre alte Amerikanerin erhält für das Tennis-Turnier in Montreal vom 6. bis 12. August eine Wildcard, wie die Veranstalter bekanntgaben. In der kommenden Woche ist die 36-Jährige zudem in San José am Start.

Rekord-Grand-Slam-Turnier-Siegerin Williams hatte zuletzt in Wimbledon gespielt, wo sie im Finale gegen Angelique Kerber verlor. Auch Kerber wird in Montreal am Start sein. Die US Open in New York beginnen am 27. August.