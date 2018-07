WTA-Turniere : Siegemund in Bukarest weiter - Aus für Witthöft in Gstaad

Die deutsche Tennisspielerin Laura Siegemund hat beim WTA-Turnier in Bukarest das Achtelfinale erreicht. Die Metzingerin gewann gegen Jasmine Paolini aus Italien 6:4, 6:0.

17. Juli 2018, 18:07 Uhr

Für Antonia Lottner und Carina Witthöft dagegen kam beim Turnier in Gstaad das Aus schon in der ersten Runde. Lottner verlor gegen Viktorija Golubic aus der Schweiz 3:6, 2:6. Witthöft unterlag der Russin Jewgenija Rodina 7:6 (7:3), 4:6, 6:7 (11:13). In der 2:34 Stunden langen Partie konnte die Hamburgerin im entscheidenden Tiebreak mehrere eigene Matchbälle nicht nutzen, nachdem sie zunächst Siegchancen von Rodina abgewehrt hatte. Die 23-Jährige ist nach einer Serie von frühen Niederlagen in dieser Saison nur noch die Nummer 96 der Weltrangliste. Rodina trifft nun auf Mona Barthel aus Neumünster.