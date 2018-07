WTA-Turnier : Siegemund in Moskau im Viertelfinale

Laura Siegemund hat beim Tennis-Turnier in Moskau das Viertelfinale erreicht. Die 30-Jährige gewann ihr Achtelfinale gegen die Russin Katerina Koslowa ohne Probleme mit 6:0, 6:3. Die Schwäbin benötigte lediglich 64 Minuten für ihren Erfolg.

von dpa

26. Juli 2018, 16:27 Uhr

Im Viertelfinale trifft Siegemund nun auf die Gewinnerin des Duells zwischen der an Nummer zwei gesetzten Darja Kassatkina aus Russland und der Slowenin Tamara Zidansek. Die an Nummer eins gesetzte Julia Görges spielt in ihrem Viertelfinale am Freitag gegen die Serbin Olga Danilovic.