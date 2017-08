US Open : So spielten die deutschen Tennisprofis in New York

vergrößern 1 von 1 Foto: Javier Rojas 1 von 1

Für Deutschlands besten Tennisspieler Alexander Zverev sind die US Open nach der zweiten Runde beendet. Für seinen Bruder Mischa Zverev und Fed-Cup-Spielerin Julia Görges geht das Grand-Slam-Turnier in New York weiter. Ein Überblick von den Spielen in der Nacht zum Mittwoch.

MISCHA ZVEREV: Der 30-Jährige steht erstmals in der dritten Runde der US Open, nachdem er den Franzosen Benoit Paire aus Frankreich 6:3, 6:2, 3:6, 6:7 (3:7), 7:5 niederrang. Beim Stande von 5:4 im vierten Satz hatte der Weltranglisten-27. noch zwei Matchbälle ausgelassen. Wie bei seinem Weg ins Viertelfinale der Australian Open trifft der ältere Zverev-Bruder nun auf den Aufschlagspezialisten John Isner aus den USA. «Das heißt, es wird wieder eine nervenaufreibende Sache», sagte der Hamburger.

JULIA GÖRGES: Die Fed-Cup-Spielerin unterstrich ihre gute Form und zog ebenfalls in die dritte Runde ein. Die Bad Oldesloerin ließ der Chinesin Saisai Zheng beim 6:2, 6:1 keine Chance. Die 28-Jährige hat gute Chancen, erstmals bei den US Open das Achtelfinale zu erreichen und ist nach dem Aus von Titelverteidigerin Angelique Kerber die deutsche Hoffnungsträgerin. Ihre nächste Gegnerin ist Aleksandra Krunic aus Serbien. «Man merkt, dass sie totales Selbstbewusstsein hat», sagte Fed-Cup-Kollegin Andrea Petkovic über Görges.

SABINE LISICKI: Die frühere Wimbledon-Finalistin freute sich nach ihrem Erstrunden-Ausscheiden und ihrer acht Monate langen Verletzungspause auf die nächsten Turniere in Asien und konnte trotz des 7:6 (7:4), 3:6, 0:6 gegen die Chinesin Shuai Zhang lachen. «Ich mache noch ein paar Fehler zu viel», sagte die 27-Jährige. Sie sei bei ihrem erst vierten Turnier in diesem Jahr sehr angespannt gewesen. «Es ist schade, dass mich die Emotionen so gebremst haben.»

FLORIAN MAYER: Der Routinier verpasste klar eine Überraschung. Der Bayreuther unterlag in der zweiten Runde dem Wimbledon-Finalisten Marin Cilic aus Kroatien in drei Sätzen mit 3:6, 3:6, 3:6.

von dpa

erstellt am 31.Aug.2017 | 08:28 Uhr