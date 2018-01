Vor Australian Open : Spanier Bautista Agut gewinnt Turnier in Auckland

vergrößern 1 von 1 Foto: Adam Hunger 1 von 1

13.Jan.2018 | 07:51 Uhr

Bautista Agut setzte sich gegen den US-Open-Champion von 2009 mit 6:1, 4:6, 7:5 durch. Trotz der Niederlage wird der 29 Jahre alte Argentinier in der neuen Weltrangliste am Montag erstmals seit August 2014 wieder unter den Top Ten stehen. Der Münchner Peter Gojowczyk war bei dem Vorbereitungsturnier für die Australian Open im Viertelfinale als letzter deutscher Profi gescheitert.

Sollte Bautista Agut bei den Australian Open sein Erstrunden-Duell mit Landsmann Fernando Verdasco für sich entscheiden, ist er in Runde zwei Gegner des deutschen Auftaktspiels zwischen Cedrik-Marcel Stebe und Maximilian Marterer. Das erste Grand-Slam-Turnier der neuen Saison beginnt am Montag in Melbourne.