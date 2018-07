Hall of Fame : Stich gemeinsam mit Sukova in Hall of Fame aufgenommen

Michael Stich ist eine große Ehre zuteil geworden. Der Wimbledonsieger von 1991 und scheidende Direktor des Herren-Tennisturniers am Hamburger Rothenbaum ist in Newport/USA gemeinsam mit der Tschechin Helena Sukova (53) in die International Hall of Fame aufgenommen worden.

von dpa

21. Juli 2018, 22:23 Uhr

«Ich bin stolz und fühle mich sehr geehrt, ein Mitglied dieser Familie zu sein», sagte der Hamburger Stich am Samstagabend im Rahmen der Ehrung. Der 49 Jahre alte Doppel-Olympiasieger von 1992 mit Boris Becker bei den Olympischen Spielen von Barcelona war eigens zu dem Festbankett in die USA gereist.

Schon am Sonntagnachmittag muss Stich von dem Kurztrip in Hamburg zurück sein, denn um 18.00 Uhr beginnt in der Hansestadt das Legenden-Match zwischen Stich und Altmeister John McEnroe aus den USA. Die 112. Rothenbaum-Auflage, die letzte mit Stich als Turnierdirektor, beginnt am Montag und endet am kommenden Sonntag.