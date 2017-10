Qualifikanten-Duell : Struff beim Tennis-Masters-Turnier in Paris ausgeschieden

vergrößern 1 von 1 Foto: Expa/Thomas Haumer 1 von 1

von dpa

erstellt am 31.Okt.2017 | 15:41 Uhr

Der deutsche Davis-Cup-Spieler aus Warstein verlor in einem Duell zweier Qualifikanten 3:6, 4:6 gegen das kroatische Talent Borna Coric. Die Niederlage stand nach 69 Minuten fest.

Am Abend trifft der Münchner Peter Gojowczyk in der zweiten Runde auf den an Nummer fünf gesetzten Österreicher Dominic Thiem. Gojowczyk war als sogenannter Lucky Loser nach verpasster Qualifikation noch nachträglich ins Hauptfeld gerutscht.

Bereits ausgeschieden ist Mischa Zverev, sein an Nummer vier gesetzter jüngerer Bruder Alexander trifft nach einem Freilos auf den Niederländer Robin Haase. Das Turnier ist mit knapp 4,3 Millionen Euro dotiert.

Tableau