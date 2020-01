Australian Open : Talent Gauff wirft Titelverteidigerin Osaka aus dem Turnier

Die erst 15-jährige Cori Gauff hat bei den Australian Open der Tennisprofis mit einem Sieg über Titelverteidigerin Naomi Osaka überrascht.

von dpa

24. Januar 2020, 10:44 Uhr

In der dritten Runde gewann die junge US-Amerikanerin in Melbourne mit 6:3, 6:4 gegen die Weltranglisten-Vierte aus Japan und zog damit ins Achtelfinale ein. Dort kämpft die jüngste Teilnehmerin des Grand-Slam-Turniers am Sonntag gegen die Chinesin Zhang Shuai oder Sofia Kenin aus den USA um den Einzug ins Viertelfinale.

Bei den US Open hatte Gauff noch klar gegen Osaka verloren. Nun wurde sie zur jüngsten Tennisspielerin seit Jennifer Capriati 1991, die eine Top-Fünf-Spielerin besiegte. Schon bei ihrem Grand-Slam-Debüt in Wimbledon hatte Gauff im vorigen Jahr mit dem Einzug ins Achtelfinale für Furore gesorgt.