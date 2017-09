WTA-Turnier : Tatjana Maria scheitert beim Turnier in Quebec im Halbfinale

vergrößern 1 von 1 Foto: Adam Davy 1 von 1

erstellt am 16.Sep.2017 | 19:08 Uhr

Die 30-Jährige aus Bad Saulgau unterlag der an Position acht gesetzten Belgierin Alison Van Uytvanck in zwei Sätzen klar mit 1:6, 2:6. Die an Nummer vier gesetzte Maria war die einzige deutsche Spielerin bei dem mit 226 750 Dollar dotierten Hartplatz-Turnier.

