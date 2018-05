Grand Slam in Paris : Venus Williams bei French Open gleich ausgeschieden

Tennis-Altmeisterin Venus Williams ist gleich in der Auftaktrunde der French Open gescheitert. Wenige Woche vor ihrem 38. Geburtstag verlor die Amerikanerin in Paris 4:6, 5:7 gegen Wang Qiang

von dpa

27. Mai 2018, 17:30 Uhr

. Der Chinesin gelang damit die Revanche für die Niederlage gegen die frühere Weltranglisten-Erste vor einem Jahr an gleicher Stelle. Venus Williams stand 2002 im Finale gegen ihre Schwester Serena, über das Achtelfinale kam sie bei den French Open in den vergangenen zehn Jahren aber nicht mehr hinaus. Ihr 21. Auftritt in Paris ist allerdings noch nicht vorbei, an der Seite von Serena Williams ist noch der Start im Doppel geplant.