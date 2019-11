Davis-Cup : Veranstalter reagieren: Viertelfinals beginnen früher

Die Veranstalter der Davis-Cup-Endrunde haben auf die heftige Kritik an den nächtlichen Spielen in Madrid reagiert und den Beginn der Viertelfinals von diesem Freitag an um eine halbe Stunde vorgezogen.

von dpa

21. November 2019, 16:56 Uhr

So beginnt das Viertelfinale zwischen Serbien und Russland bereits um 10.30 Uhr. Die beiden Partien in der Night Session gehen schon um 17.30 Uhr statt um 18.00 Uhr los. Damit soll verhindert werden, dass die Begegnungen bis spät in die Nacht andauern. Zuletzt war das Doppel der Partie USA gegen Italien erst um kurz nach vier Uhr morgens zu Ende gegangen. Unter anderem hatte der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal dies kritisiert.