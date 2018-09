Sieg gegen Cibulkova : Vorjahresfinalistin Keys im Viertelfinale der US Open

Die letztjährige US-Open-Finalistin Madison Keys ist in das Viertelfinale des Grand-Slam-Turniers in New York eingezogen. Die Amerikanerin siegte im Achtelfinale 6:1, 6:3 gegen die Slowakin Dominika Cibulkova, die sich in der Runde zuvor gegen Angelique Kerber durchgesetzt hatte.

von dpa

03. September 2018, 19:48 Uhr

Keys spielt am Mittwoch entweder gegen die einstige Weltranglisten-Erste und frühere US-Open-Siegerin Maria Scharapowa aus Russland oder die Spanierin Carla Suarez Navarro. Bereits am Dienstag trifft die amerikanische Titelverteidigerin Sloane Stephens auf Anastasija Sevastova aus Lettland. Danach muss die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin Serena Williams aus den USA gegen Ex-Finalistin Karolina Pliskova aus Tschechien antreten.