US-Open-Sieger : Wawrinka nicht bei nächsten Masters-Tennis-Turnieren

Der Weltranglisten-Vierte leidet unter Problemen am linken Knie. Nach viel Hin und Her und Konsultationen mit seinen Ärzten habe er sich trotz aller Bemühungen für eine Absage entschieden, erklärte Wawrinka. Dem 32-Jährigen bleiben noch knapp vier Wochen, um für die US Open in New York fit zu werden. In Wimbledon war Wawrinka zuletzt schon in der ersten Runde gescheitert.

erstellt am 02.Aug.2017 | 18:52 Uhr