Trotz Niederlage : WTA Elite Trophy: Kerber noch mit Halbfinal-Chance

01.Nov.2017

Ihre russische Bezwingerin Anastassija Pawljutschenkowa verpasste mit 4:6, 1:6 gegen die Australierin Ashleigh Barty den vorzeitigen Gruppensieg in der Dreier-Staffel. Kerber kann nun in ihrem zweiten Match mit einem klaren Erfolg über Barty noch weiterkommen. Gegen Pawljutschenkowa hatte die ehemalige Weltranglisten-Erste 3:6, 6:3, 2:6 verloren und damit eine weitere Enttäuschung in dieser Saison erlebt.

Julia Görges war am Vortag mit einem 6:1, 7:6 (7:5)-Erfolg gegen die Slowakin Magdalena Rybarikova gestartet. Die deutsche Nummer eins hat damit eine optimale Ausgangsposition vor dem entscheidenden Vorrundenmatch gegen die Französin Kristina Mladenovic. Die topgesetzte Mladenovic unterlag Rybarikova hauchdünn mit 5:7, 6:1, 6:7 (5:7) und kassierte bereits ihre elfte Niederlage nacheinander in den vergangenen Monaten.

