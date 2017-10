ATP Peking : Zverev besiegt Struff und zieht ins Achtelfinale ein

vergrößern 1 von 1 Foto: Adam Hunger 1 von 1

von dpa

erstellt am 02.Okt.2017 | 16:44 Uhr

Zverev erreichte durch den Erfolg gegen den Warsteiner das Achtelfinale der China Open. Zverevs jüngerer Bruder Alexander greift am Dienstag in das Turnier ein. Er tritt dann gegen den Briten Kyle Edmund an.

