Tennis-ATP-Turnier : Zverev in Monte Carlo mit Mühe gegen Struff

Mit Mühe hat Deutschlands Tennis-Topspieler Alexander Zverev seinen Davis-Cup-Kollegen Jan-Lennard Struff bezwungen und in Monte Carlo das Viertelfinale erreicht.

von dpa

19. April 2018, 13:30 Uhr

Der Weltranglisten-Vierte einen Satz ab, ehe er sich mit 6:4, 4:6, 6:4 durchsetzte. 2:03 Stunden benötigte der Hamburger gegen den Außenseiter aus Warstein zum Erfolg.

Zverev trifft bei dem mit insgesamt 5,2 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Turnier nun an seinem 21. Geburtstag am Freitag auf den Sieger der Partie zwischen seinem Bruder Mischa Zverev und dem Franzosen Richard Gasquet.

Vor knapp zwei Wochen hatten Zverev und Struff gemeinsam zur Davis-Cup-Auswahl gehört, die bei begeisternden Auftritten in Valencia eine Überraschung gegen Gastgeber Spanien knapp verpasste. In den Zverev-Brüdern, Struff und Philipp Kohlschreiber hatte in Monte Carlo ein deutsches Quartett den Sprung ins Achtelfinale geschafft.