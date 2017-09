Erneut über die volle Distanz : Zweiter Zittersieg für Federer bei den US Open

vergrößern 1 von 1 Foto: Andres Kudacki 1 von 1

Der Tennisprofi aus der Schweiz rang den am Ende angeschlagenen Michail Juschni mit 6:1, 6:7 (3:7), 4:6, 6:4, 6:2 nieder. Wie beim schwer erabeiteten Auftaktsieg gegen Frances Tiafoe aus den USA musste Federer gegen den Russen über die volle Distanz von fünf Sätzen gehen.

Erst nach 3:07 Stunden machte der Australian-Open- und Wimbledon-Sieger mit einem Schmetterball den Erfolg gegen den US-Open-Halbfinalisten von 2006 und 2010 perfekt. Es war sein 17. Sieg im 17. Spiel gegen den 35-jährigen Juschni. Im Kampf um den Achtelfinaleinzug trifft Federer am Samstag auf den Spanier Feliciano Lopez.

Nach der kurzen Auszeit nach der Final-Niederlage gegen Alexander Zverev beim Masters-Turnier in Montreal steht Federer in New York unter besonderer Beobachtung. Wegen Rückenbeschwerden hatte der 19-malige Grand-Slam-Turniersieger anschließend auf das Event in Cincinnati verzichtet. Zweifel an seiner Fitness konnte Federer auch gegen Juschni nicht komplett ausräumen. Der 36-Jährige streute ungewohnte 68 unerzwungene Fehler ein.

von dpa

erstellt am 01.Sep.2017 | 06:06 Uhr