Ski alpin : Tessa Worley gewinnt Kristallkugel im Riesenslalom

Die französische Skirennfahrerin Tessa Worley hat sich im letzten Weltcup-Rennen der Saison die kleine Kristallkugel für den Sieg in der Riesenslalom-Wertung gesichert.

Der 32-Jährigen reichte in Meribel Platz vier, um sich doch noch an der Schwedin Sara Hector vorbeizuschieben. Dritte im Gesamtklassement wurde US-Superstar Mikaela Shiffrin. Der Sieg im letzten Riesentorlauf des Winters ging an die Italienerin Federica Brignone, die mit 0,31 Sekunden Vorsprung vor Teamkollegin Marta Bassino ins Ziel kam. Petra Vlhova ...

