Judo : Theresa Stoll verliert Bronze-Kampf und verpasst WM-Medaille

Die Weltranglisten-Vierte Theresa Stoll hat bei den Weltmeisterschaften in Baku mit einer knappen Niederlage im Kampf um Bronze die erste Medaille für den Deutschen Judo-Bund (DJB) verpasst.

von dpa

22. September 2018, 16:17 Uhr

Die 22 Jahre alte Münchnerin unterlag im Kampf um Rang drei in der Verlängerung der Kanadierin Christa Degucha.

Stolls Zwillingsschwester Amelie, die ebenfalls in der Klasse bis 57 Kilogramm antritt, hatte es durch eine Niederlage gegen Japans Weltranglisten-Zweite Tsukasa Yoshida nicht in die Finalkämpfe geschafft. Bei den Männern waren Igor Wandtke und Anthony Zingg ebenfalls früh gescheitert. Die Weltmeisterschaften in Aserbaidschan laufen noch bis Donnerstag, der DJB peilt ein bis zwei Medaillen an.