Tennis : Thomas Muster trauert um Trainer Ronald Leitgeb

Der erfolgreiche österreichische Tenniscoach Ronald Leitgeb ist im Alter von 62 Jahren gestorben.

Der ehemalige Trainer von French-Open-Sieger Thomas Muster starb unerwartet in seinem Haus in Kitzbühel, wie seine Familie in einer Stellungnahme erklärte. Leitgeb managte und trainierte Muster während der 1980er und 90er Jahre. Während ihrer Zusammenarbeit stieg Muster im Jahr 1996 zum ersten und bislang einzigen Weltranglisten-Ersten aus Österreich a...

