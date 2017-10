25:29-Niederlage : Thüringer HC verliert unglücklich gegen Budapest

vergrößern 1 von 1 Foto: Hendrik Schmidt 1 von 1

Beim THC glänzte Iveta Luzumova mit zehn Treffern, bei den Gästen war Nerea Pena Abaurrea mit neun Toren am erfolgreichsten. Zu Beginn des zweiten Abschnitts ließ der THC einige gute Chancen ungenutzt. Effektiver im Torabschluss präsentierten sich die Gäste und zogen zum 22:18 (43.) davon. Der Gastgeber bot eine mitreißende und kämpferische Leistung. Aber diese reichte nicht für den ersten Heimsieg in der Gruppenphase der Königsklasse. In der Tabelle festigte Budapest den zweiten Tabellenplatz, der THC bleibt Dritter.