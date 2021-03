NHL : Tim Stützle als Neuling des Monats ausgezeichnet

Daniel Lea/CSM via ZUMA Wire/dpa

Der 19 Jahre alte Eishockey-Profi Tim Stützle ist in der NHL als Neuling des Monats Februar ausgezeichnet worden, gab die NHL bekannt.

Ottawa | In den 14 Partien des Bewertungszeitraums gelangen dem ehemaligen Spieler der Adler Mannheim für die Ottawa Senators sieben Vorlagen und drei Tore. Stützle spielt seine erste Saison in der stärksten Eishockey-Liga der Welt und wird seinem Ruf als überragendes Talent bislang voll gerecht. Trainer DJ Smith lobt seinen Schützling regelmäßig in der Öff...

